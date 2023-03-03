Depremzedeleri arayıp vekalet isteyen şirkete suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, depremzedelerin hasar danışmanlık şirketlerince aranıp vekalet istenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde binlerce binada ağır ve orta hasar oluşurken, bazı kentlerde depremzedelerin telefon bilgilerine ulaşan hasar danışmanlık şirketleri, dava sürecini ücretsiz şekilde yürütmek için vekalet istedi.

Diyarbakır Barosu, Adıyaman ve Malatya’dan kendilerine yapılan 2 başvuru üzerine heyet kurdu. Baroya ulaşan depremzedeler, kendilerini hasar danışmanlık şirketi olarak tanıtan kişiler tarafından arandıklarını, depremde ağır ve orta hasar gören yapılarıyla ilgili dava açabileceklerini ve bu sürecin ücretsiz yürütüleceğinin kendilerine söylendiğini belirtti. Baro, söz konusu adres ve telefon numarasıyla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden bir grup avukat, mağdurları arayan kişilerin verdiği adrese giderek, tutanak tuttu. Baro, söz konusu aramaları gerçekleştiren hasar danışmanlık şirketleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘DEPREMİ FIRSAT BİLİP ARADIKLARINI ÖĞRENDİK’

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Malatya ve Adıyaman’dan depremzedelerin hukuk bürolarından, deprem nedeniyle oluşan zararların tazmini konusunda hukuki destek için arandığı ihbarıyla çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Tabi bu ihbar, Malatya ve Adıyaman Barosu’ndan da geldi. Bize bu numaraları ilettiler. Bu numaralar için ilgili yerleri aradık. Maalesef karşımıza hasar danışmanlık şirketleri çıktı.

Aslında vatandaşı ararken, kendilerini hukuk bürosundan aradıklarını söyleyen kişilerin yıllardır bu alanda çalışma yürüten, daha önce trafik kazası ve benzeri olaylarda dava açma yönünde talepte bulunacak ya da avukat tutacak kişileri, bazı hasar danışmanlık şirketleri arayıp vekalet topluyordu. Maalesef depremi de fırsat bilip yine aradıklarını öğrendik. Biz de bunun üzerine Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden avukatlarla söz konusu şirketlere depremzede olarak gittik.

Maalesef, ‘Call Center (Çağrı Merkezi)’ sistemi oluşturulmuş. Bir şekilde, nereden ulaşmışlarsa, hasar gören ya da depremde yaşamını yitiren kişilerin telefon listelerinin kendilerinde olduklarını öğrendik. Bu listelere göre insanların arandığını öğrendik. Tutanak tuttuk, hukuk düzenimizde dava açma yetkisi sadece avukatlara aittir” diye konuştu.

‘TUTANAK VEKALETLERİ İLGİLİ BAROLARA GÖNDERDİK’

Bu hasar danışmanlık şirketlerinin, Türkiye’nin değişik yerlerinde avukatlarla çalıştıklarını ifade eden Eren, “Kendileriyle iş birliği içerisinde olan meslektaşlarımız var. Bunun bir meslek suçu olduğunu buradan ifade etmek isterim. Vekaletnamede ismi geçen avukatları tek tek tespit ettik. Türkiye’nin farklı barolarından avukatlar var. Bunun meslek etiği ve ahlakıyla bağdaşmayan bir tutum olduğunu kendileri çok iyi biliyor. Biz onlarla ilgili de yasal süreci başlattık.

Söz konusu tutanakları ve vekalet örneklerini ilgili barolara gönderdik. Aynı zamanda hasar danışmanlık şirketi hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden bir başvuru yaptık. Bunun bir suç olduğunu, kendilerinin bu şekilde bir hukuki destek sunamayacaklarını ve hukuki desteğin sadece avukatlar tarafından sunulacağını belirttik. Bu yasal mevzuatımızda tanımlanmış. Bu tür durumları fırsata çeviren ve insanların mağduriyetinden faydalanan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. (DHA)

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