Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan karşılanmasına karar verildi. Depremzedelerin yine 6 Şubat’a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

YENİ FATURALARIN ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın tamamıyla Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs’a kadar ertelendi. Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. (DHA)