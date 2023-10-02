Depremzedelerin kabus gibi gecesi

Deprem kenti Hatay’da dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak, çileye dönüştü. Konteynerleri su bastı. Depremzedeler kabus dolu bir gece yaşadı.

Can ÇAPAR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.

Pazar akşam saatlerinde Hatay'da etkisini arttıran kuvvetli sağanak gece boyu sürdü. Konteynerlerde yaşayan depremzedeler oldukça zor anlar yaşadı.

Kentteki çok sayıda konteyneri su bastı. Evleri yıkılan evsiz kalan vatandaşların kaldığı konteyner kentler sular altında kaldı.

Konteyner kentlerin sular altında kalması vatandaşın yaşamını zorlaştırıyor. Dün gece uykularından olan depremzedeler, konteynerlere dolan suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi.

SAHRA HASTANESİ DE NASİBİNİ ALDI

Depremin ardından ilde kurulan sahra hastanesi de kuvvetli sağanaktan nasibini aldı. Konteyner sahra hastanesini de su bastı.

Tavandan su giren hastanede hastalar da personel de zor anlar yaşadı. Hastaneye, tavandaki birleşme yerlerinden kapı üstlerinden su girdi.



Yağmur suları hastaneye doldu. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Serdar Kahraman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medyadan etiketleyerek; “Bu hususla ilgili bir çözümünüz var mıdır?” diye sordu.

ÖĞRENCİLERİN ÇADIRLARI DA SU İÇİNDE KALDI

Depremin vurduğu Hatay'da üniversite öğrencileri için hazırlanan çadır yurtları da su bastı. Öğrenciler o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yaşamaları istenen çadırlarda da durum aynıydı. Bir öğrenci, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yağmurda, çadırın kapısının altından suların doluştuğu, basıncın etkisiyle kapının bile açılmadığı, aynı zamanda çadırın zemininden suyun dolmaya başladığı görüldü.

Görüntülerden birinde rüzgarın etkisiyle çadırın şiddetli şekilde inip kalktığı da görünüyor.

HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Meteorolojinin tahminlerine göre Hatay'daki gök gürültülü sağanak yağış, Çarşamba gününe kadar devam edecek.