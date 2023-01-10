‘Derbi kavgası’ denilmişti, gerçek farklı çıktı

İstanbul’da Fenerbahçeli bir taraftarın derbi sonrasında Galatasaraylı bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler gündem olmuştu. Olayın derbiyle ilgili olmadığı, kavga eden 2 kişinin de arkadaş olduğu ve aynı takımı tuttuğu öğrenildi.

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Kadıköy'de Pazar akşamı oynanan derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Sarı kırmızılı takımın galibiyeti sonrasında, sosyal medyada yer alan bir görüntü büyük tepki topladı. Zeytinburnu'da çekilen görüntüde ticari bir araçtan elinde bıçakla inen Fenerbahçe formalı bir kişinin kaldırımda yürüyen birine saldırdığı yer aldı.

FANATİZM İDDİASI

Sosyal medyada, saldırıya uğrayan kişinin Galatasaraylı olduğu, olayın fanatizim kaynaklı yaşandığı iddia edildi. O görüntüler İstanbul Emniyetini harekete geçirdi. Saldırıyla alakalı bir başvuru olmadığı anlaşıldı. Yapılan çalışmada olayın 8 Ocak akşamı Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde yaşandığı tespit edildi.

AYNI YAKIMI TUTAN ARKADAŞLAR

Yapılan çalışmada olayın B.V. (28) ve M.T. (35) arasında yaşandığı belirlendi. Araştırmalarda, iki kişinin de arkadaş oldukları ve aynı takımı destekledikleri tespit edildi. Arkadaşını darp eden B.V.'nin alkollü olduğu saldırının Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgisi bulunmadığı öğrenildi.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan ve hakkında “Kasten Yaralama” suçundan adli işlem yapılan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.