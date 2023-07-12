Derin dondurucuda bulunan ceset köşe yazarının oğlu çıktı

İstanbul Bayrampaşa’daki dondurucu içerisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar olduğu öğrenildi. İşte İstanbul'daki vahşetin detayları...

Habip ATAM

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İstanbul Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Mustafa Nur Kasadar önceki gün esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Aile, 19 yaşındaki kayıp genci bulmak için yakınlarına ve polise haber verdi. Milli Gazete yazarlarından Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Kayıp gencin fidye için kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir araştırma yaptı.

Kayıp gencin en son görüştüğü kişileri belirledi. Muhammed Nuh Kasadar'ın en son Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir binada görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Binanın 3'üncü katında yapılan aramada derin dondurucu içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu.

Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine haber verildi. Gasp Masası ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Araştırmalarda bir şüpheli belirlendi. Şüphelinin Hakan Ö. (28) olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

ESKİ ÇALIŞANIYMIŞ

Şüphelinin, Mustafa Kasadar'ın eski çalışanı olduğu, genci boğarak öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde “Benim evimde birlikte nargile içtik. Babanın bana borcu vardı dedim, tartıştık. Kavga ettik” dediği öğrenildi.

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