Destansı zaferi gururla kutluyoruz

26 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal’in Kocatepe’den verdiği taarruz emriyle başlayan büyük savaş, 30 Ağustos’ta kesin zaferle sonuçlandı. Şehitlerimiz kanlarıyla Türkiye’nin temellerini attı.

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Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 101'inci yıl dönümü… 101 yıl önce yaşanan o destansı zaferi, gururla kutlayacağız, Atatürk’ün emanetine neden ve nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, bir kez daha hatırlayacağız. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anacağız.

Başkomutan Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den verdiği taarruz emri, genç Türkiye’nin özgürlük öncesi attığı son adımdı…

Saat 04.30’da Türk topçusunun ateşiyle başlayan Büyük Taarruz, Mehmetçiğin süngü savaşıyla devam etti. Ve 30 Ağustos günü savaş, Türk Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.

İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ'DİR

Büyük Zafer'in ertesi günü, 31 Ağustos'ta Zafertepe Çalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kağnının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak, Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir'e girme görüşünde birleşti. Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül'de Dumlupınar'da, Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayımladığı bildiride şöyle dedi: Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!”

Bu emir doğrultusunda üç koldan ilerleyen Türk ordusu 1 Eylül'de Gediz ve Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı. 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi.

AKDENİZ'E ULAŞTILAR

Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta 30 Ağustos sonrasını şöyle anlattı: “Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz telgrafta da İzmir'deki İtilaf Devletleri konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin verildiği bildirilerek, onlarla hangi gün ve nerede buluşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta da 9 Eylül 1922'de Kemalpaşa'da görüşebileceğimizi bildirmiştim. Gerçekten de söz verdiğim gün, ben Kemalpaşa'da bulundum. Fakat görüşme isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız, İzmir Rıhtımı'nda ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaşmış bulunuyorlardı.''

LİDERLERDEN BAYRAM MESAJLARI

Gazi Mustafa Kemal'i şükranla yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Millî Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum.

Her alanda milletimiz için mücadele edeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 100'üncü yılda, her alanda milletimiz için mücadele edeceğiz. Bu, aziz milletimize namus sözümüzdür.

Tunç yürekli bir milletin zaferi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Bu zafer, ‘artık umutlar tükendi' dedikleri anda Anadolu'da bir güneş gibi doğan, karanlık günleri aydınlığa kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki tunç yürekli bir milletin zaferidir.

CSO İLK KEZ 100'ÜNCÜ YIL MARŞINI SESLENDİRECEK

ZAFER Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenecek kutlamalara yaklaşık 4 bin 500 kişi katılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından bestelenen “100'üncü Yıl Marşı” da ilk kez bu kutlamada seslendirilecek.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YATLARIN ZAFER YARIŞI

İstanbul Boğazı Zafer Bayramı'nda “İstmarin Kupası” yat yarışına sahne olacak. Bugün saat 12.00'de Kuruçeşme önünden start alacak yelkenciler yarışı, Beykoz şamandırasını döndükten sonra İstinye üzerinden tekrar Kuruçeşme'ye ulaşarak tamamlayacak.

Antalyalılar evlerini bayraklarla süsledi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kentin caddelerini dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Caddeye bakan apartmanlara asılan bayraklarla Antalyalılar, 30 Ağustos heyecanını bir gün öncesinden yaşamaya başladı. İsmail AKIN/SÖZCÜ

Ulaşım ücretsiz

Cumhurbaşkanı kararıyla, Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İzmir'de İZBAN metro seferleri ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre özel deniz motorlarında ulaşım bedava olacak. İzmir'de ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, İZDENİZ gemileri, metro ve tramvay hatları yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.