Destek ödemesi çıkmazı! Konut sahibi ve kiracılar karşı karşıya

Diyarbakır’da sisteme hasarsız olarak girişi yapılan birçok konut ile ilgili kiracıların, ev sahiplerinden habersiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yaparak, binalarının hasarlı olduğunu ileri sürdü ve yeniden rapor alınmasını istedi. Kiracıların afet ödemesinden yararlanmak için hasarsız yapıları hasarlıya dönüştürme çabası içinde oldukları belirtilirken ev sahiplerinin bu duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışlarıyla ilgili konut sahiplerinin fırsatçılığı savcılık soruşturmasına neden olurken, bir fırsatçılık da kiracılardan geldi.

Diyarbakır'da depremin en az etkilendiği merkez Kayapınar ilçesinde keşif ve incelemelerini tamamlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hasar tespit komisyonlarının hasarsız raporu verdiği yapılarla ilgili kiracıların itirazda bulunarak, yapıda hiçbir hasar oluşmadığı halde oturdukları binayı hasarlı gösterme çabası içine girdikleri bildirildi.

Ev sahiplerinin bilgisi dışında İl Müdürlüğüne dilekçe veren çok sayıda kişi, hasarsız raporu verilen binalarda yeniden inceleme yapılmasını ve binaya hasarlı raporu verilmesi için itirazda bulundukları öğrenildi.

HANE BAŞI DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİ…

Bu durumu öğrenen ev sahipleri ise “Bizim ilk verilen hasarsız raporuna karşı itirazımız yok” deyince gerçek açığa çıktı.

Yapılan araştırmada, hasarsız binalara hasarlı raporu verilmesi için itirazda bulunanların kiracılar olduğu tespit edildi.

Hasarsız binaların hane başı destek ödemesi ile kira ve taşınma yardımından yararlanamadıkları, yine hükümetin temelini atacağı konutlarda hasarlı yapı sahiplerine öncelik verileceği nedeniyle yüzlerce kişinin hem destek ödemesi alabilmek, hem de konutlarla ilgili öncelikli kişiler listesine alınmaları için oturdukları hasarsız yapılara ısrarla hasardır raporu verilmesi için dilekçe üstüne dilekçe verdikleri öğrenildi.

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