Destici’den “Yazıcıoğlu soruşturması”yla ilgili açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının açık olduğunu, avukatların yeni talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının bazı hususlarla ilgili soruşturmayı genişlettiğini bildirdi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, yazılı açıklamasında, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüyle ilgili basında yer alan “soruşturma dosyasının yeniden açılmasına karar verildiği” yönündeki haberleri anımsattı.

“Bir düzeltme yapayım, dosya zaten açıktı, dosya şu anda kapalı değil. Dosya daha önce 2014’te kapatılmıştı, biz parti olarak başından beri müdahiliz, takipçisiyiz, avukatlarımızla camiamızla. Dosyayı yeniden açtırdık. 2016 yılında tekrar takipsizlik kararı verildi.” bilgisini paylaşan Destici, bundan 10-15 gün sonra da 15 Temmuz’daki darbe girişiminin yaşandığına dikkati çekti.

Destici, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza Marmaris’te suikasta giden askeri ekibin içindeki 2 askerin, helikopterin üzerindeki cihazları söken kişiler olduğu bilgisinin şahsıma bir polis memuru tarafından telefonla aranarak bildirilmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunarak dosyanın tekrar açılmasını istedik ve dosya üzerindeki takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden açıldı. 2016 yılından beri soruşturma dosyası açık, kapalı bir dosya yok. Şu anda devam eden süreç nedir; Yargıtaydaki yargılamalar bitti, üst dereceli memurlardan ceza alanlar oldu, beraat edenler oldu, yine Kahramanmaraş’ta alt düzeydeki memurlarla ilgili yargılamalar bitti, ceza alanlar oldu, beraat edenler oldu.”

“BAŞSAVCILIK BAZI HUSUSLARLA İLGİLİ ANA SORUŞTURMA DOSYASINI GENİŞLETTİ”

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3. bir davanın devam ettiğini belirten Destici, savcılık esas soruşturma dosyasındaki gelişmelerin bu davadaki dosyanın akıbetine etki edecek olması nedeniyle iddianamenin hazırlanmasının beklendiğini aktardı.

Ana soruşturma dosyasıyla ilgili olarak da 9 kişilik kaza kırım ve araştırma komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini, emniyet bünyesinde yapılan bir çalışmanın da tamamlandığını belirten Destici, şunları kaydetti:

“Adalet Bakanlığı, başsavcılık, istihbarat, şu anda devletin bütün kurumları şehadet süreciyle ilgili kendi çalışmalarını tamamlayıp başsavcılığa iletti, bir kısım çalışmalar ise devam ediyor. 9 kişilik bilirkişi heyetinin çalışması bitmek üzere. Partimiz avukatlarının yeni bazı talepleri neticesinde, Başsavcılık bazı hususlarla ilgili ana soruşturma dosyasını genişletti.

Kan örneklerinin yeniden incelenmesi de bunlardan bir tanesi. Kan örneklerinin tekrar Adli Tıp’a gönderilerek burada dışarıdan bir maddeyle ya da karbonmonoksit aracılılığı ile bir zehirlenme var mı, bunun tespit edilmesi, buna benzer olay günü askeri uçaklarda yaşanan hava hareketliliği, diğer şüpheler, radar kayıtları başta olmak üzere, bütün bunlarla ilgili emniyet kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi, komisyon kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor ve diğer bu konuyla ilgili bütün kuruluşlar elinden geleni yapıyor.”

“DAVA SÜRECİ ARTIK ÇÖZÜLECEK”

BBP Genel Başkanı Destici, davanın tüm yönleriyle aydınlatılması hususunda ilk günden itibaren hukuk içinde kaldıklarını ve devlete rağmen değil, devletle birlikte çözüm aradıklarını vurgulayarak, “İnşallah devletimiz ve devletimizin kurumlarıyla birlikte dava süreci artık çözülecek ve tüm şüpheler aydınlatılacaktır. Yaşanan bu acı olayda hatası, ihmali, kusuru, kastı, ihaneti olanlar mutlaka hukuk önünde hesabını verecek, biz de Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak, 25 Mart 2009’dan bugüne ve bundan sonrasında bu davanın takibinde olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)