Abone Ol

Dev kruvaziyer, Amasra limanında hasar gördü, yolcular uçakla döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde, limanda usturmaçalara çarpması sonucu pervanesi hasar gören kruvaziyerdeki Rus turistler, özel uçakla ülkelerine gönderildi.

Yayınlanma: 11:55 - 21 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dev kruvaziyer, Amasra limanında hasar gördü, yolcular uçakla döndü

Amasra açıklarına gelen ‘Astoria Grande’ isimli kruvaziyer, çarşamba günü limana girdiği sırada, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı. 385 yolcu ile 283 kişilik personelin bulunduğu kruvaziyerdeki hasarın tespit edilmesi için dalgıçlar, gemi altına dalıp, çekim yaptı. Pervanesinde hasar tespit edilen kruvaziyer, Amasra Limanı’na yanaştı.

Amasra’yı 2 gün gezen Rus turistler, dün gece 9 otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına götürüldü. Turistler, şirket tarafından ayarlanan özel uçakla Rusya’ya gönderildi. Kruvaziyerdeki 283 kişilik personelin, ilerleyen günlerde gönderileceği belirtilirken, kruvaziyer ise tamir ve bakımı için İstanbul Tuzla Tersanesi’ne götürülecek. DHA

Kruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştıİlginizi ÇekebilirKruvaziyer yolcu sayısı 2022'de 1 milyonu aştıYük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı 5 saat sonra ulaşıma açıldıİlginizi ÇekebilirYük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı 5 saat sonra ulaşıma açıldı
X Reklam