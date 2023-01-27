DEVA Partili Karal: Altılı Masa’nın aday sıkıntısı yok

Erzurum’da basın mensuplarıyla bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, “Altılı Masa'nın bir aday sıkıntısı yok. Emrivaki bir şekilde despotik bir anlayışla beraber aday belirleme yöntemini biz benimsemiyoruz” dedi.

Orhan BOZKURT

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, beraberinde Genel Merkez Sivil Toplumla İlişkiler Başkan Yardımcıları Zeki Kaplan ve Tahir Şahin, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Nutku Akın ile Metin Kandemir'le birlikte Erzurum'a geldi. İl Başkanı Vahit Bingöl ve partililerin de katıldığı basın toplantısı düzenleyen Karal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ALTILI MASA’DA BİR ADAY KARMAŞASI YOK”

14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 seçimleri öncesi hâlâ adayını açıklamayan Altılı Masa’nın bir aday karmaşası yaşamadığını söyleyen Karal, şunları söyledi:

* “Bir aday karmaşası yok, sadece istişarenin ve ortak aklın sınırlarının sonuna kadar kullanılması metodu var. Emrivaki bir şekilde despotik bir anlayışla beraber aday belirleme yöntemini biz benimsemiyoruz.

* Altı siyasi partinin her biri ayrı ayrı teşkilatlarından başlamak üzere kamuoyu araştırmalarıyla da desteklenerek geniş bir istişare sürecini başlattı ve bu bitmek üzere bugünlerde.

* Herhalde önümüzdeki günlerde bu dosyalar masaya konacak ve ortaya çıkan isimler üzerinden nihai bir görüşme yapılacaktır. Ben bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Millet ittifakı ya da diğer tabirle Altılı Masa’nın bir aday sıkıntısı yoktur.”

“BU SEÇİM BİR REFERANDUM SEÇİMİDİR”

Önümüzdeki seçimlerin önemli olduğunu kaydeden Karal, “Ülkemizin önünü açacak olan vatandaşımızın sağduyusunun önümüzdeki seçimlerde sandığa yansıyacak olan inancımı ifade etmek istiyorum. Her vatandaşımız elini vicdanına koyarak sandığa gidecektir. Ama bu seçim dünya devleti olabilmesi ve Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu birçok alandaki buhranın açılması adına çok önemli bir seçimdir. Bu seçim normal bir seçim değildir. Türkiye'de bir sistem referandumu seçimidir” diye konuştu.

“KONUŞMAKTAN ÇEKİNİYORUM”

DEVA Partisi İl Başkanı Vahit Bingöl ise, iktidara yüklenerek, “Ben geçmişte siyasetin gündeminde olan bir arkadaşınız olarak bugün bir partinin il başkanıyım. Emin olun konuşmaktan korkuyorum. Emin olun fikrimi ifade etmekten çekiniyorum. Kelimeleri seçerek konuşuyorum. O kadar düşünerek konuşuyorum ki. Yanlış bir cümle kurarsam ipin ucu nereye gider diye düşünüyorum. Bugünkü iktidarın muhalefet olmadan 20 yıldır dünyada hiçbir iktidara nasip olmayan süredir iktidarda. Ne yaptığı da ortada, sizlerin takdirine bırakıyorum. Şu Erzurum'da 2002 yılından önce ne vardı, 20 yıldan sonra bu şehirde farklı olan ne var?” ifadelerini kullandı

DEVA Partililer, düzenledikleri basın toplantısının ardından kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.