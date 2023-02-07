DEVA Partisi: OHAL doğru karar, TBMM acilen toplanmalı

"OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru" diyen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni deprem gündemiyle acil toplantıya çağırdı.

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni deprem gündemiyle acil toplantıya çağırdı.

“Yaşadığımız felaket çok ağır ne yargı mensupları ne de vatandaşlar bu yargı süreçlerini takip edebilecek durumdalar” diyen Yeneroğlu, “Belli durumlar dışında sürelerin ve duruşmaların durması, gerekli diğer tedbirlerin alınması için TBMM acilen toplanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü hâl ilanını da değerlendiren Yeneroğlu şunları söyledi:

“OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır.”

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