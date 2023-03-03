Abone Ol

DEVA Partisi’nden Akşener’e tepki

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
DEVA Partisi’nden Akşener’e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı.

Bu açıklama sonrası bir tepki de Altılı Masa’da yer alan DEVA Partisi’nden geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?”

Meral Akşener açıkladı: İşte İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı kararıİlginizi ÇekebilirMeral Akşener açıkladı: İşte İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı kararıKılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaAkşener'in açıklamasına AKP'den ilk yorumİlginizi ÇekebilirAkşener'in açıklamasına AKP'den ilk yorumÜmit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' çağrısıİlginizi ÇekebilirÜmit Özdağ'dan 'Mansur Yavaş' çağrısı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam