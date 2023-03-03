DEVA Partisi’nden Akşener’e tepki
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı.
Bu açıklama sonrası bir tepki de Altılı Masa’da yer alan DEVA Partisi’nden geldi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?”