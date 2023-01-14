Devlet Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim tarihi konusunda "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" ifadelerini kullandı.

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MHP'nin ‘Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı' başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı…

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar:

SEÇİM MESAJI

“Biz seçime hazırız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz” diyen Bahçeli, “Altılı Masa 10 toplantı yaptı. Onun sunucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır, eşittir sıfır” ifadelerini kullandı.

ANAYASA TEKLİFİ

Devlet Bahçeli, Anayasa teklifi konusunda, “400’ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz” diye konuştu.

CUMHUR İTTİKAFI AÇIKLAMASI

Bahçeli, “Cumhur İttifakı genişleyecek mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler.