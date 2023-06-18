Devlet Bahçeli’nin talebine Naci Görür’den sert tepki

MHP lideri Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözlerine Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki geldi.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” sözlerine isyan eden Görür, şu ifadeleri kullandı;

“BUNA PİRİM VERMEYİN”

*100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor.

*Daha yeni 50.000'den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket başlatılmıyor?

*Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin”i talep et.

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