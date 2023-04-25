Devlet yoksul babayı icraya verdi

Sosyal devleti de öldürdüler. Fakir babanın ‘Bakamıyorum’ dediği çocuğu alan Aile Bakanlığı, bakım parasını babadan istedi. Baba 36 bin liralık borç yüzünden icraya verildi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İktidar seçim öncesi sosyal devlet adına bol keseden müjdeler açıklarken Edirne'den “Sosyal devlet nerede?” dedirten skandal bir uygulama geldi. Eşinden ayrılan, geçici işlerde çalıştığı için oğlu N.K'ye bakamaz hale gelen baba Ali Kocabaş, oğlunu yatılı kuran kursuna göndermek zorunda kaldı.

Bir vatandaş çocuğun kursta kimsesiz ve bakıma muhtaç kaldığını belirterek Aile Bakanlığı'na şikayet etti. Bunun üzerine çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) yerleştirdi. Ancak kısa süre sonra Aile Bakanlığı, çocuğun bir aylık yeme, içme, barınma ve diğer masraflarının karşılanması için Ali Kocabaş'a tebligat gönderdi. Bakanlık, o tarihte (2019) 2 bin 20 lira asgari ücretle çalışan baba Ali Kocabaş'tan aylık bin 52 lirayı, yani maaşının yarıdan fazlasını devlete ödemesini istedi.

Ali Kocabaş, “O parayı ödeyecek gücüm olsa çocuğuma zaten kendim bakarım. Evim yok, çalıştığım yerde yatıp kalkıyorum. Ayrıldığım eşime de ben bakıyorum. Koskoca devletimiz bir çocuğa bakamıyor mu?” dedi. Ancak Aile Bakanlığı dinlemedi, babaya ‘nafaka davası' açtı. Ali Kocabaş, Edirne Aile Mahkemesi'ne, “Yetkililer ilk başta bana iyi davranıyorlardı. Ancak sonra tehditkar konuştular, çocuğumu göstermediler. Ben zaten çalıştığım börekçide kalıyorum. Zor durumdayım” dedi.

MAHKEME DİNLEMEDİ

Ancak mahkeme, asgari ücretli babanın, çocuğun bakım masraflarına imkanları ölçüsünde katkıda bulunmak zorunda olduğuna karar verdi. Aylık tutarı bin 59 liradan, 500 liraya çekti. Dava masrafları ile 3 bin 400 lira avukatlık ücreti de Kocabaş'a yüklendi. Baba mahkeme masraflarını da ödeyemedi. Aile Bakanlığı da tüm masrafları toplayıp Ali Kocabaş'a 36 bin liralık icra gönderdi.