Devlete kalan milyonluk konutlara alıcı çıkmadı

Deprem bölgesi olan Elazığ’da yapılan gökdelen, İl Özel İdaresi’ni büyük zarara uğrattı. 3 kez ihale yapıldı ama hiç satış yapılamadı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ortaklığında 2020 yılında yapılan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi'ndeki 58 daire ve 4 dükkanın satışı için geçen günlerde Elazığ İl Özel İdaresi'nde ihale yapıldı. İhaleye katılım olmadığı için satış yapılamadı. Konutlar için istenen en düşük muhammen bedel 2 milyon 750 bin, en yüksek muhammen bedel ise 4 milyon 650 bin lira, dükkanlar için istenen en düşük muhammen bedel 11 milyon 214 bin lira olarak açıklanmıştı.

ZARARIN BEDELİ OLMALI

İl Özel İdaresi CHP Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, konutların satışıyla ilgili yetkililerin plansız programsız bir süreç yürüttüğünü belirterek, “Deprem bölgesine 26 katlı bina yapılmasının tehlikeli olduğunu defalarca dile getirmiştik. Süreç içinde projenin içeriğini ve maliyetini öğrenmek için mecliste büyük mücadeleler verdik. Milyonlarca lira harcanarak yapılan projede üçüncü ihaleye rağmen daire ve dükkanların satışının yapılamaması, öngörüsüz, plansız, sorumsuz bir iş yapıldığının somut örneğidir” dedi.

AKP'li il yöneticisinin bu projeye neden dahil edildiğini bilmediklerini de dile getiren Okçuoğlu, şöyle devam etti: “Bu başarısızlığın ve kamu zararının bir bedeli olmalı. Yandaşa rant sağlamak amacıyla plansız programsız yapılan her projenin sonucunun böyle olması kaçınılmazken AKP'lilerin bu durumu alışkanlık haline getirmeleri de akıl bir almaz durum.”

MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek de proje nedeniyle büyük zarar oluştuğunu söylemiş ve “Burada yüklenici firmanın da İl Özel İdaresi'nin de büyük mağduriyeti var. Yüklenici firma zararını tazmin etmek için Özel İdare'yi mahkemeye verebilir” demişti.