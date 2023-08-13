Devletin valisini Cumhur İttifakı belediye başkanları uğurladı

Muğla Valiliği döneminde AKP videosunu Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşan, özellikle Çanakkale Kazdağları'nda 350 bin ağaç ve Muğla'da da IC Holding ve Limak’a Akbelen Ormanı'nı katlettirmekle suçlanan, Samsun’a atanan Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Cumhur İttifakı Belediye Başkanları uğurladı.

Mustafa SARIİPEK

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Valiler Kararnamesi ile birlikte Samsun Valiliği’ne atanan Vali Orhan Tavlı’ya veda ziyaretleri sürüyor. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyelerince Kazdağları'nda 350 bin ağaç kestirmekle suçlanan, Muğla'da AKP videosunu Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşımıyla tepki toplayan ve son olarak da IC Holding ve Limak'a Akbelen Ormanı'nı katlettirmekle suçlanan devletin valisi Tavlı'ya, Muğla'nın Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarının ziyarete gelmesi büyük ilgi çekti.

Ziyaretler kapsamında; Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret ettiler.

TEPKİ ÇEKEN AKP VİDEOSU: AŞKI İÇİMİZDE HİÇ BİTMEYECEK

Twitter’dan AKP videosu paylaşan Muğla Valiliği, “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan” mesajı yayınlanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, valiliğin Erdoğan ve AKP propaganda yapan paylaşımına çok sert tepki göstermiş, “Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır' demiştik. Vali Orhan Tavlı’ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP’ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil” şeklinde açıklama yapmıştı.

Yine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, de yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Yoruma kapatılan bu rezil tweet; Parti Genel Başkanı’nı Cumhurbaşkanı, partiyi devlet yapmanın sonucudur. Muğla Valisi istifa edip Ak Parti il başkanı ol sen, bir farkınız kalmadı zaten!”

ÇANAKKALE UNUTMADI

Vali Tavlı'nın Çanakkale'de görev yaptığı dönemde Kirazlı'da 350 bin ağacı kestirdiği gerekçesiyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından da suçlanmıştı. Hatta aynı dernek Muğla Akbelen olaylarıyla ilgili de şu açıklamayı yapmıştı: “Şimdi de Muğla'da kamu yararına hizmet etmek yerine, IC Holding ve Limak'a Akbelen Ormanı'nı katlettiren, yüzlerce kolluk gücü ile ormanını koruyan yurttaşlara biber gazı sıktıran, darp ettiren, gözaltına aldıran Vali Tavlı görevinden alınsın.”

Tavlı hakkında Anayasa'nın 169'uncu maddesini ihlalden hakkında soruşturma açılması ve gereken cezaya çarptırılması talep edilen açıklamada; “Kazdağları Orhan Tavlı'yı unutmadı, Akbelen de unutmayacak” denilmişti.

SAMSUNLULAR UYARILDI

Vali Orhan Tavlı’nın Samsun’a atanması sonrası, sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar arasında, Vali Orhan Tavlı’nın Çanakkale’de görev yaptığı sırada Kaz Dağları çevre olaylarının yaşandığı, Muğla’da görev yaptığı sırada da Akbelen çevre olaylarının yaşandığı hatırlatılarak, Samsunlular uyarıldı. Sosyal medyada gündeme gelen bu paylaşımlar ‘Orhan Tavlı Samsun’a özel olarak mı atandı?’ sorusunu gündeme getirdi.

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