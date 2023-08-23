Abone Ol

Devrilen ATV’nin altında kalan Erva öldü

Sinop'un Durağan ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Devrilen ATV’nin altında kalan Erva öldü

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Sırnıkalınca köyünde Erva S., oyun oynamak için evlerinin bahçesindeki babasına ait ATV’nin üzerine çıktı.

Hareket eden aracın devrilmesi sonucu altında kalan Erva S., yaralandı. Yakınları tarafından aracın altından çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erva S., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. (AA)

ATV süren 2 kardeşin korkunç ölümüİlginizi ÇekebilirATV süren 2 kardeşin korkunç ölümü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam