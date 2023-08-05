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Devrilen otomobilden sağ çıktı, başka araç çaptı öldü

Afyonkarahisar'da kullandığı otomobil şarampole devrilen sürücü, yaya olarak geçtiği karşı şeritte başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Devrilen otomobilden sağ çıktı, başka araç çaptı öldü

Menderes Çekiç (67) idaresindeki otomobil, Emirdağ-Eskişehir kara yolu Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Araçtan çıkıp karşı şeride geçen Çekiç’e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çekiç’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çekiç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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