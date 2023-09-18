Dicle Üniversitesi’nde dekan yardımcısını eski öğrencisi bıçakladı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski kız öğrencisi B.Y. (24) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

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Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, eski kız öğrencisi B.Y. (24) tarafından bıçaklandı, saldırı sonucu başından yaralanan Yılmaz, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. B.Y. ise üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

“GERİ ZEKALI DEDİ”

Gözaltına alınan B.Y., ifadesinde Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu ve o dönem sürekli olarak kendisine “geri zekalı” dediğini, bu nedenle arkadaşlarının da kendisine benzer şekilde hitap etmeye başladığını, bu durumun disiplin cezası almasına yol açtığını ileri sürdü. Ayrıca, bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını ifade etti.

B.Y’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Doç. Dr. Yunus Yılmaz tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. (DHA)

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