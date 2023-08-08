Didim ve Milas’ta orman yangını
Orman Genel Müdürlüğü Aydın Didim'deki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla Milas'taki orman yangını kontrol altına alma çalışmalarının gece de devam ettiği belirtildi.
Aydın’ın Didim ilçesi ve Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınları ekipleri harekete geçirdi. Yapılan yoğun müdahale sonucu Didim’deki yangın kontrol altına alındı. Milas’taki yangına ise müdahale sürüyor.
OGM’DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Aydın Didim’de meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Muğla Milas’ta ise kahramanlarımız, gece çalışma kabiliyetine sahip helikopterler ile yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.” dedi.