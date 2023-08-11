Dikkat yeni sıcak hava dalgası geliyor! İşte en yüksek sıcaklıklar ve etkilenecek şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Pazar gününden itibaren yurdun güney, iç ve doğu bölgelerinde pazardan itibaren aşırı sıcaklar etkili olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pazar gününden itibaren başta Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda mevsim normalinin çok üstünde seyreden “ekstrem” sıcaklıkların görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman’da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

– Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

– Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor.

Ankara : 33-38 °C

Amasya : 35-38 °C

İstanbul : 28-29 °C

Malatya : 40-43 °C

İzmir : 32-34 °C

Elâzığ : 40-41 °C

Kayseri : 37-40 °C

Tunceli : 40-41 °C

Adana : 38-45 °C

Bingöl : 38-40 °C

Hatay : 36-42 °C

Muş : 38-39 °C

Mersin : 36-43 °C

Hakkâri : 34-37 °C

Kahramanmaraş : 38-45 °C

Diyarbakır : 43-44 °C

Osmaniye : 38-45 °C

Gaziantep : 39-43 °C

Konya : 38-40 °C

Adıyaman : 39-44 °C

Eskişehir : 37-41 °C

Şanlıurfa : 41-45 °C

Kırıkkale : 39-41 °C

Batman : 43-45 °C

Bolu : 34-38 °C

Şırnak : 39-40 °C

Karabük : 37-40 °C

Kilis : 42-46 °C

İlginizi Çekebilir Sıcaklar kalbi nasıl etkiler?

İlginizi Çekebilir Sıcaklıklar bal üretimini vurdu

İlginizi Çekebilir Aydın'da aşırı sıcaklar nedeniyle taze incir rekoltesinde düşüş bekleniyor

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklar nedeniyle iki gün tatil kararı alındı