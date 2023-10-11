Dilan Polat ve Engin Polat’a MASAK incelemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti. Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), haklarında ‘'Kara para aklama ve vergi kaçırma'' gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat ve eşiyle ilgili bir rapor hazırladığı da bildirildi. Polat ve akrabalarına ait şirketler mercek altına alındı.

Altın kahve fincanı kullanan, kahvesini de altın tozu serperek içen Dilan Polat ise yaptığı açıklamada, ‘'Bu değirmenin suyu bir anda gelmedi. Eşimle 18 yıl çok çalıştık. Dayım da ünlü bir iş adamı. Eşim binaların dış cephe işlerini yaptı önemli para kazandı. Güzellik merkezi açtık, dünya çapında şubelerimiz var'' açıklaması yaptı.

LİSTEDE 9 AKRABA DA VAR

MASAK incelemesinde ise sahte olduğundan şüphelenilen birçok mali işlemin boyutunun yüksek meblağlara ulaştığını belirlendi. İnceleme kapsamında, ‘'Lüks araç ve gayrimenkul alımı yapılarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun oluştuğu'' iddiası da araştırılıyor.

MASAK incelemesinde Polat ve akrabalarının kozmetik, estetik, sağlık, inşaat, mühendislik ve ziynet sektöründeki 20'ye yakın şirketinin tek elden yönetildiği kuşkusu da doğdu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın birinci derece akrabalarından 9 kişi de incelemeye dahil edildi.

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