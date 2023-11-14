Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluğa itiraz

Haklarında, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, tutuklama kararına itiraz etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu toplam 14 şüpheli tutuklanmış, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verilmişti.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı ise Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti ve Polat çifti hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı

OPERASYONUN DETAYLARI…

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

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