Dilan ve Engin Polat’ın ifade işlemleri başladı
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan ve 1 Kasım'da gözaltına alınan Engin Polat ile eşi Dilan Polat'ın ifade işlemlerine başlanıldı. İki isme, toplam 66 sayfa soru yöneltilecek.
Dilan Polat ve Engin Polat, ‘Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet’ suçlarıyla gözaltına alınmıştı.
66 SAYFA SORU SORULACAK
Dilan ve Engin Polat'ın ifade işlemleri başladı. Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorulacağı öğrenildi.
ARAÇLARI EMNİYET’E GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Polat çiftine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında çiftin ev ve iş yerlerinde bulunan araçlar, çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne taşınmıştı.
Emniyet bahçesinde sergilenen araçların arasında Porsche, Mercedes 4×4 cip, Audi marka araç ve Engin Polat’ın Dilan Polat’a hediye ettiği Ferrari de bulunuyor.