DIn eğitimi, afet yönetImInI solladı

Kurumlar birçok alanda yürütülen ‘programlar’ için 1 yıl içinde 3.2 trilyon lira harcadı. Din eğitimi için 22.9 milyar harcanırken afet ve risk yönetimine harcanan para ise 21 milyar lirada kaldı.

Başak KAYA

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Sayıştay denetimleri sırasında, kamu kurumlarının harcamalarını ‘program' konularına göre sınıflandırdı. Kurumlar bir yılda ailenin korunması, kadın ve gençlerin desteklenmesi, afet yönetimi, bölgesel kalkınma, eğitim gibi sorunlu birçok alanda yürütülen ‘programlar' için 3.2 trilyon lira harcadı.

NEREYE,NE HARCANDI?

Bir yılda uluslararası eğitim işbirlikleri ve yurtdışı eğitim için genel bütçeden 4 milyar 828 milyon lira harcanırken din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 22 milyar 978 milyon lira harcandı. Bu dönemde bölgesel kalkınma için harcanan para ise 1 milyar 512 milyon lira oldu. Hukuk ve adalet için 47 milyar 847 milyon lira, şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi için 21 milyar 265 milyon lira, ailenin korunması için 2 milyar 264 milyon lira, aktif ve sağlıklı yaşam için 2 milyar 786 milyon lira, kadının güçlenmesi için 1 milyar 939 milyon lira, ormanların ve doğanın korunması için 436 milyon lira, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği için 4 milyar 400 milyon lira, toprak ve su kaynaklarının kullanımı için 391 milyon lira, bağımlılıkla mücadele için 723 milyon lira harcandı. Gençlere ayrılan kaynak 3 milyar 144 milyon lira oldu. Sporun gelişmesine 8 milyar 682 milyon lira ödendi. Göç yönetimine harcanan tutar sadece bir yıl için 4 milyar 487 milyon lira ayrılmışken harcanan tutar 7 milyar 390 milyon lira oldu. Cumhurbaşkanlığı genel bütçeden program bazlı olarak 2022 yılında 4 milyar 294 milyon lira ödeme yapıldı.