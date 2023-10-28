Dini değerlere küfür eden şahıs, imamı bıçaklayarak ağır yaraladı
Gaziantep'te, cami tuvalet görevlisi ile tartıştığı sırada dini değerlere küfreden şahıs, araya girerek kendisini uyaran imamı bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.
Gaziantep Kepenek Mahallesi’ndeki Kabasakal Paşa Cami’nde akşam saatlerinde, iddiaya göre, cami tuvalet görevlisi ile tartışan şahıs, tartışma sırasında dini değerlere küfredince, araya giren cami imamı Mustafa Bulut, şahsı uyardı.
BIÇAKLANAN İMAMIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, bıçakla imam Mustafa Bulut’a saldırdı. İmam, kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıs olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan imam Mustafa Bulut, hastaneye kaldırıldı. İmamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)