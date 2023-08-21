Dinlenme tesisinde ‘ücretsiz yemek’ kavgası

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren şehirlerarası otobüs şoförü A.K. ile para ödemeden yemek yemek istediği lokantadaki çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay geçtiğimiz günlerde Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir dinlenme tesisinde yaşandı.

Denizli – Afyonkarahisar karayolunda bulunan dinlenme tesisine Aydın'dan Adıyaman'a yolcu taşıyan bir otobüs girerek mola verdi.

İddiaya göre otobüs şoförü tesis çalışanlarından ücretsiz yemek istedi. Çalışanların bedava yemek vermeyeceklerini söylemeleri üzerine çalışanlara küfür ve hakaretlerde bulundu. Öfkeli şoför dinlenme tesisi çalışanları tarafından işletmeden çıkarıldı.

‘GERİ DÖNDÜLER OLAY ÇIKTI'

Daha sonra şoförün yakınları ve otobüsteki yolcuların bir kısmı tesise girerek işyeri sahibinin oğlu ve çalışanlarına hakaret etti. Grup tartışmanın ardından tesis çalışanlarına saldırdı. Çıkan kavgada 6 çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay çıkaran 20 saldırgan önce gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasından sonra ise serbest bırakıldı. Saldırı anları dinlenme tesisinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

‘KADIN ÇALIŞANA KÜFÜR ETTİLER'

Dinlenme tesisinin sahibi Birol Konak şoförün bedava yemek istediği ve kadın çalışana küfür ettiğini iddia ederek; “Otobüs tesise geliyor. Yolcuların bir kısmı bir kısmı namaz kılmak için içeriye giriyor. Bir kısmı da dışarı bekliyor. Şoför bedava yemek istiyor. Çalışanlarımız bunu kabul etmiyor. Şoför kadın çalışanlarımıza küfürler edip, hakaret ediyor. Arkadaşlarımız da şoförü dışarı çıkarıyor. Ardından toplu olarak geliyorlar ve arkadaşlarımıza ‘Sizi buraya gömeriz, kimse de çıkaramaz' deyip, küfürler ediyorlar. Daha sonra da saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞANLARIMIZ KENDİNİ SAVUNDU'

Konak bir çalışanın başına heykel ile vurup yaraladıklarını belirterek; “Çalışanlarımız kendilerini savundu, karşılık verdi. Bu tür insanlara boyun eğmeyiz. Parasının olmadığını söylesin ikram ile ederiz. Kendilerini bir güç olarak görüp bedava bir şeyler elde edeceklerini sanmışlar. Bizden zorla kimse bir şey alamaz. Polis gereğini yaptı. Şikayetçi olduk, soruşturma başlatıldı. Olay bizi üzdü, 6 çalışanımız yaralandı” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Koyun otlatma kavgası: 1 ölü