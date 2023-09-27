Diploma verirken üniversiteli, indirim yaparken değil! Öğrenciler isyanda…

Erdoğan'ın dünkü açıklaması sonrası üniversiteyi açıköğretimden okuyanlara "vergisiz telefon ve bilgisayar" kapısı kapandı. Yılda en az iki kez harç ödeyen, sınavlara giren ve diploma alan milyonlarca öğrenci, konu indirime gelince "üniversiteli" sayılmadı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu.

ERDOĞAN HÜSRANA UĞRATTI

Aylardır “üniversite öğrencilerine vergisiz telefon” adı altında lanse edilen vaat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklaması sonrası milyonlarca açıköğretim öğrencisini hüsrana uğrattı.

Erdoğan’ın “Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz” cümlesiyle, üniversiteyi açıktan okuyanlara “vergisiz telefon ve bilgisayar desteği” kapısı kapanmış oldu.

VERGİSİZ TELEFONDAN KİMLER YARARLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında şunları söylemişti:

– Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.

– Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecek.

AÇIKÖĞRETİMLİLER YETİM Mİ?

Erdoğan’ın açıklaması sonrası sosyal medyada yapılan tepkili paylaşımlar şöyle:

– Uzaktan okuyan açıköğretimliler bu ülkenin yetim okuyanları mı? Örgün ikinci eğitim ile açıköğretimin ne farkı var? O zaman toptan kaldırın bu açıköğretim sistemini. O kadar gereksiz bir kurum ise…

– Önce açıköğretim öğrencileri de alacak dediler, şimdi sadece örgün diyolar. Nereden baksan rezalet…

ONLAR DA GENÇ

– Açıköğretim okuyanlar da öğrenci değil mi?

– Açıkögretim öğrencileri yine mi unutuldu?

– Açıköğretim öğrencileri bir bardak soğuk su içebilir.

– İmkanları yeterli olmadığı için örgün okumayan açıköğretim okuyan üniversite öğrencilerini de kapsaması lazım, onlar da genç.

TECİL VAR, MEMURİYET VAR, YÜKSELME VAR, TELEFON YOK!

– Açıköğretim öğrencisine indirimli akbil verip, askerliğini tecil edeceksin, memur olurken mezuniyeti yeterli olacak. Açıköğretim mezuniyetiyle görevde yükselebilecek ama dandik bir telefon almak istediğinde yok diyeceksin…

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