Disiplinsiz davranış gerekçesiyle yönetimden atılmıştı, Bahçeli yeni görev verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim döneminde Samsun’a İl Başkanı olarak atadığı Osman Kandıra’yı görevden aldı, yerine 2022 yılında disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetimden atılan Burhan Mucur’u atadı.

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MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın milletvekili adayı olması üzerine Genel Başkan Bahçeli, Osman Kandıra'yı göreve getirdi.

Yaklaşık 2 ay görevde kalan Kandıra'yı da görevden alan Bahçeli, daha önce Abdullah Karapıçak'ın yönetiminde bulunan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle görevinden alınan Burhan Mucur'u Samsun İl Başkanı olarak atadı.

MHP Genel Merkezi tarafından Ankara’ya davet edilen Burhan Mucur’a Samsun İl Başkanlığı görevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi.

ESKİ BAŞKAN YÖNETİMDEN ATMIŞTI

Milletvekili adayı olduğu için il başkanlığından ayrılan Abdullah Karapıçak döneminde yönetimde bulunan Mucur, disiplinsiz davranışları nedeniyle 2022 yılı Mart ayında yönetimden atılmıştı.

O dönem konuyla ilgili açıklama yapan Karapıçak, ”MHP’de bir hiyerarşi vardır. Burada siyaset bu hiyerarşiye göre yapılır. Otoriteyi bozan hiç bir duruma ve kişiye müsaade edilmez. Görevden aldığımız arkadaş ne yazık ki toplantılara bile doğru düzgün gelmiyor. Uyumsuz davranışlar ve parti sırlarını deşifre etmek kabul edilebilir bir durum değildir. Disiplinsiz davranışları yüzünden, hiyerarşiyi bozduğu gerekçesiyle görevine son verdik” demişti.

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