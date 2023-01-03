Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

* Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık.

* 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015’te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir “birlik hükümeti” kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi için çağrı yapıyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Suriye ile 2. görüşmenin tarihi belli oldu