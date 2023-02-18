Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı. AB Daimi Temsilciliği’ne ise Faruk Kaymakcı getirildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri'ndeki üç atama kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise Büyükelçi Bozay'dan boşalan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.