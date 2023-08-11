Dışişleri Bakanlığı’na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'nda atamalar gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığı’na yapılan atamalar şöyle;

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerine; Mehmet Samar, Burak Özügergin, Şebnem Cenk, İlhan Saygılı, Yaprak Balkan, Oğuzhan Ertuğrul, Esra Cankorur, Şebnem İncesu ve İhsan Mustafa Yurdakul; Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Basat Öztürk; Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’ne, Kıvılcım Kılıç; Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü’ne, Korhan Karakoç; Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü’ne, Esra Toplu; Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’ne, Esen Altuğ; İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüklerine, Hayriye Kumaşçıoğlu ve Ayşe Berris Ekinci; Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü’ne, Kaan Esener; Andlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne, Gökhan Turan; Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüklerine, Ali Murat Başçeri ve Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş; Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Fatma Ceren Yazgan; Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne, Murat Lütem; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü’ne, Ayda Ünlü; Protokol Genel Müdürlüklerine, Ahmet Cemil Miroğlu ve Hacı Ali Özel; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İrfan Neziroğlu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne, Ayşe Hilal Sayan Koytak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Ümit Ulvi Canik; Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüklerine, Zeynep Kızıltan ve Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç; Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, Mehmet Vakur Erkul; Strateji Geliştirme Başkanlığı’na, Haldun Koç; Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’na, Nuh Yılmaz; Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, Elif Kurşunlu; Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’ne, Bülent Özcan; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na, İlker Astarcı ve Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreterliği’ne, Gülden Banu Müderrisoğlu. (DHA)