Dışişleri Bakanlığı’ndan İsveç ve Danimarka’ya tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Danimarka'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla ilgili "Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Kopenhag'da tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.
İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakma eylemiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Bu iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır” denildi.
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