Dışişleri: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağrıldı

Dışişleri, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı “İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara’ya çağırıldı” açıklaması yaptı.

Dışişleri, İsrail’in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrıldığını bildirdi. Bakanlık, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

‘YARDIMLARA İZİN VERİLMEMESİNDEN DOLAYI…’

Açıklamada “İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılması kararlaştırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

4 YIL SONRA İSRAİL’E ATANAN İLK BÜYÜKELÇİ

Şakir Özkan Torunlar 12 Kasım 2022’de Tel Aviv Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti. İki başkent arasındaki normalleşme görüşmeleriyle yaklaşık 4 yıl aradan sonra İsrail’e büyükelçi atanmıştı. Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında 17 Ağustos 2022’de karşılıklı büyükelçi atama kararı alınmıştı. Bu kapsamda ilk adım İsrail’den gelmiş, 20 Eylül 2022’de İsrail’in Ankara Büyükelçiliği’ne Irit Lillian getirilmişti. (AA-SÖZCÜ)