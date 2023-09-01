Dışişleri’nden Deyrizor açıklaması: Kaygıyla takip ediyoruz

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyürken Dışişleri Bakanlığı, yaşananları “yakından" ve "kaygı ile takip ettiklerini” duyurdu.

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Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor'da PKK/YPG ile Arap aşiretler arasında yaşanan çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, çatışmaların sebebinin PKK/YPG'nin Suriye halklarını tahakküm altına alma girişimi olduğunu ifade etti ve “terör örgütünün gerçek amacının görülmesi gerektiğini” belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.

Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla devam ediyor.

SDF'nin Deyrizor Konseyi'nin başkanı Ebu Hewla adıyla bilinen Ahmad Al Khubail'i tutuklamasının ardından pazar günü çatışmalar başlamıştı.

Ebu Hewla aynı zamanda, terör örgütü PKK/YPG'nin temelini oluşturduğu ABD tarafından kurulan SDF'nin de başta gelen komutanlarından biriydi.

SDF, Arap aşiretlerin ayaklanmasını bastırmak üzere Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’a takviye gücü göndermişti.

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