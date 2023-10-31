DİSK, ‘İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi’ni açıkladı

DİSK düzenlediği etkinlikle 'İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi'ni açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, emeğin yüzyılını örgütlemek için tarihsel bir sorumluluğumuz var. Memleketimizin kaynaklarının nasıl kullanılacağına, neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize ve ürettiğimizi nasıl bölüşeceğimize dair söz ve karar sahibi olacağımız bir düzen için, emeğimiz, ekmeğimiz ve memleketimiz için mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz” dedi.

Sözcü İstanbul

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinlikle bildirgeyi açıkladı. “Yüzyılın Emeği Emeğin Yüzyılı: Emeğin Yüzyılında Demokratik Sosyal Cumhuriyet” başlıklı etkinlikte DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bildirgeyi okudu.

“DEMOKRASİ OLMADAN CUMHURİYET OLMAZ”

Bildirgeyi okuyan Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bugün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bezirgan saltanatının acı sonuçlarına tanıklık ediyoruz. Her yerde ve her tarihsel dönemde sendikalar başta olmak üzere emeğin örgütlü gücü zayıfladıkça, işçi sınıfının toplumsal ve siyasi gücü geriletildikçe, genel olarak halkın örgütlülüğü engellendikçe demokrasi de gerilemiştir. Türkiye bu gerilemenin en çarpıcı ve hızlı yaşandığı ülkelerden birisi oldu. Bugün, sayısı 15 milyonu aşan işçilerin yüzde 92’si toplu iş sözleşmesi hakkı başta olmak üzere sendikal haklarını kullanamıyor.

* Halkın söz ve karar hakkının kısıtlandığı bir cumhuriyet, yani cumhursuz bir cumhuriyet projesi adım adım hayata geçirildi. Hem sayısal olarak nüfusun çoğunluğu olan hem de ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten milyonların söz sahibi olmadığı bir cumhuriyet, ismiyle çelişecektir. Kısacası işçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz. Emek olmadan, halk olmadan, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek bir demokrasi olmadan cumhuriyet olmaz.

“EMEĞİN YÜZYILINI ÖRGÜTLEMEK İÇİN TARİHSEL BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR”

* İnsanca yaşayabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için, neoliberalizmin ve otoriter rejimin tahribatını ortadan kaldıracak, harcında eşitlik, özgürlük, adalet, barış, kardeşlik ve demokrasinin olduğu emeğin Türkiye’sini ve dünyasını kuracağız! Yüzyılın emeğini heba edenlere karşı, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, emeğin yüzyılını örgütlemek için tarihsel bir sorumluluğumuz var.

* Memleketimizin kaynaklarının nasıl kullanılacağına, neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize ve ürettiğimizi nasıl bölüşeceğimize dair söz ve karar sahibi olacağımız bir düzen için, emeğimiz, ekmeğimiz ve memleketimiz için mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz.

“CUMHURİYET GENÇLERİMİZİN GELECEK MÜCADELESİDİR”

* Sermayenin değil halkın egemenliği için ayağa kalkıyoruz. İnsan onuruna yaraşır, güvenceli bir iş ve ücreti, kamusal sosyal güvenliği, emekliliği, eğitim ve sağlık gibi kamusal hakları güvence altına alan bir yeni bir toplumsal düzen için ayağa kalkıyoruz! Yüzyılın emeğini heba edenlerin yarattığı yıkım karşısında, cumhuriyet artık bir mücadeledir. Cumhuriyet işçilerin hak mücadelesidir, örgütlenme mücadelesidir.

* Cumhuriyet gençlerimizin gelecek mücadelesidir. Cumhuriyet kadınlar olarak bizim işte, evde, sokakta şiddet tehdidini hissetmeden, eşit koşullarda çalışma yaşamında ve toplumsal yaşamın her alanında var olma mücadelemizdir. Cumhuriyet sermaye yağmasına karşı taşını, toprağını, deresini, ormanını, doğasını koruyan köylülerin mücadelesidir. İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, eşit yurttaşlık isteyen halkımızın cumhuriyet mücadelesi kutlu olsun!”