Disney Plus Türkiye’yi terk etsin

Ermeni lobilerine boyun eğip Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus’a karşı boykot çağrıları sürüyor. Binlerce kişi üyeliğini iptal ederken, “Türkiye’den git” kampanyası başlatıldı.

Batuhan SERİM

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Ermeni lobilerine boyun eğip Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'a karşı boykot çağrıları sürüyor. Binlerce kişi üyeliğini iptal ederken, “Türkiye'den git” kampanyası başlatıldı.

AMERIKALI dijital yayın ağı Disney Plus'ın, “Atatürk” dizisinin, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA'nın baskıları sonucu tüm dünya yerine Türkiye'de bir televizyon kanalında ve sinemalarda yayınlanacağını duyurmasına tepki dinmiyor. Sosyal medyada birçok kişi platforma yönelik boykot çağrısında bulunurken, siyasetçiler ve sanatçılar da dahil toplumun birçok kesiminden binlerce kullanıcı üyeliklerini iptal etti, #Disneyiptalet, DisneyplusTürkiyeyiterketsin etiketleri gündem oldu.

BU SALDIRIYA KARŞI BİRLEŞİN

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nu göreve çağırarak “Disney Plus'ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” ifadesini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ey Türk Gençliği! En temel hazinen istiklalindir. Senin mevcudiyetine, istiklâline birkaç lobi grubunun saldırısını kabul etme. Bir ve diri ol. Ortak değerimiz Atatürk ve şanlı tarihimize yapılan saldırılara karşı birleş” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise şunları kaydetti:

“Disney Plus'ı uyarmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk demek Türk Milleti demektir. Platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz.”

Atatürk'ün aziz hatırasına karşı nefret suçu işlendi

Atatürk'e yapılan saygısızlığa duyulan tepki, siyasetçileri de aynı noktada buluşturdu. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kararı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına karşı işlenen bir nefret suçu olarak gördüklerini kaydetti. AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, “ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın” yorumunu yaparken, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan çarpıcı bir çağrı yaptı: “Bu platformun Türkiye'de yayın yapmasına asla izin verilmemelidir. Kamuoyunu bu konuda birlikte hareket etmeye davet ediyorum…” Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Bu olağanüstü hakaret yüce Türk milletine yapıldı! #Disneyiptalet” ifadesini kullandı. Mavi Vatan'ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu baskılara boyun eğenlere ve karara sevinenlere hatırlatalım. Tarihe sığmayan Atatürk kitaplara, filmlere hele ki dizilere hiç sığmaz!”

Ermeniler, tarihin bazı safhalarını iyi bilmiyor

SÖZCÜ Televizyonu'nda Can Coşkun'un sunduğu Ana Haber'e canlı bağlantı yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Amerikalı dijital yayın ağı Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Türkiye Ermenileri, Türkiye tarihini iyi biliyorlar” diyerek sözlerine başlayan Ortaylı, şunları söyledi:

■ Dünyada tabii pek böyle değil. Ermeniler tarihin bazı safhalarını kendileriyle ilgili olduğu halde iyi bilmiyorlar. Çok global, toptancı bir tarih bakışları var ve o da ciddi bir tetkike dayanmıyor. Ermeni deportasyonunun olduğu ileri sürülen tarihte Mustafa Kemal Bey, hepimizin bildiği gibi Balkan Savaşı'nın hemen ertesidir ve Sofya'ya ataşemiliter olarak tayin edilmiştir. Bu bir sürgündür, bu bir sır değil. İttihat ve Terakki komitesiyle hemen hemen çok sıkı ilişkilerin hepsini kesmiştir.

■ Dolayısıyla merkezi hükümetteki hiçbir karar ve de işlemle alakası yoktur. Buna rağmen Ermeni çevrelerinde yurt dışında ‘Ermeni katili', ‘Ermeni katliamını tertipleyen' filan gibi söylemler var, uzaktan yakından alakası yok. Bu bir resmi savunma değildir. Bununla bir yere varamazlar. Mustafa Kemal Paşa için ileri sürülen bu iddianın objektif tarih gerçeklikleriyle alakası yoktur. Ciddi alınmanın mümkün olmadığını söylemek istiyoruz.

Bakü'den dikkat çekici sessizlik

ABD merkezli Disney kanalının, Ermenistan ile ABD ve Fransa'daki Ermeni lobisinin tehdit ve şantajına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayından kaldırması her kesimden tepki aldı. Ancak Türkiye ile ilişkilerini “İki devlet bir millet” çerçevesinde yürüten ve Ermenistan ile savaşa kadar uzanan sorunlar yaşayan Azerbaycan'ın bu konuda sessiz kalması dikkat çekti. Ulu önder Atatürk, Azeriler açısından da önem taşıyor. Atatürk, Sevr Anlaşması ile bağımsız bir Ermenistan hayali gören anlaşmayı milli mücadeleyle birlikte çöpe atmış, Ermenilerin Türkiye topraklarını da içine alan ‘Bağımsız Ermenistan' rüyasını bitirmişti.