Diyanet Akademisi Başkanı, ‘Fiyatları Allah belirliyor’ dedi, öğrenciler yuhaladı

Trabzon’da MÜSİAD’ın düzenlediği “Hz. Hatice Örneği ile Kadının İş Dünyasındaki Yeri ve Önemi” konulu panele okul öğrencileri de getirildi. Panelde konuşmacı olan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, paneli ve konuşmasını eleştiren tarih öğretmeni Kadir Tiryakioğlu’na “Adam Smith ‘Fiyatları belirleyen gizli eldir’ dediğinde sıkıntı olmuyor da Allah resulü ‘Fiyatları belirleyen Allah’ dediğinde niye sıkıntı oluyor” diyerek yanıt verdi. Okul öğrencileri Kaan’ın cevabını yuhaladı.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), “Hz. Hatice Örneği ile Kadının İş Dünyasındaki Yeri ve Önemi” konulu panel düzenledi. Yazar Doç.Dr. Emine Demil, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili Atilla Ataman'ın eşi AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman panele konuşmacı olarak katıldı. Okul öğrencilerinin talimatlı ile götürüldüğü panelde gergin anlar yaşandı.

OKUL MÜDÜRÜ TALİMATIYLA ÖĞRENCİLER PANELE GETİRİLDİ

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki panele okul müdürü talimatıyla Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 150 öğrenci gönderildi.

ÖĞRETMEN O SÖZLERE DAYANAMADI, SÖZ İSTEDİ

Öğrencilere refakat eden okulun tarih öğretmeni Kadir Tiryakioğlu, panelin soru-cevap kısmında söz alarak panelin siyasi propaganda içermesini ve Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan'ın ekonomi ve kadın hakları konusundaki fikirlerini eleştirdi. Tiryakioğlu, “MÜSİAD bu paneli çoğulcu şekilde düzenleyebilirdi. Hep aynı anlayışa sahip kişiler değil, farklı kesimler de olabilirdi. Osman hocama iki eleştirim var. Birincisi ‘Fiyatları Allah belirler' sözünün, hangi durumda söylendiğiyle, bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı’nın bu sözü sarfetmesi arasında fark olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sizin siyasi manada o kadar angaje olmamanızı isterdim. Akademik açıdan bana doğru gelmedi. İkinci olarak, kadınlara ceza hukukunda yetkinin verilmemesi meselesi beni çok tatmin etmiyor. Bunu İslam hukukuna uygun bulmuyorum” dedi.

“İHALELER KUL HAKKINA GİRİYOR MU?”

Konuşmaları öğrenciler tarafından alkışlanan Tiryakioğlu, “Madem insan haklarından, kul haklarından bahsediyoruz. O zaman tepe noktalarda bütün ihaleler, belli guruplara veriliyor. Bunu kul hakkı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Kamu ihale kanununda 192 civarında değişiklik yapıldı. Bunu bir İslam hukukçusu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

ÖĞRENCİLER YUHALADI

“Hocamın destekçileri çok, öğrencileri burada” diyerek eleştirilere cevap veren Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, “Eleştiri, geliştirir. Belki cümlenin başını kaçırmış olabilirsiniz. Kapitalizmin teorisyeni Adam Smith, ‘Fiyatları belirleyen gizli eldir' dediğinde sıkıntı olmuyor da, Allah resulü ‘Fiyatları belirleyen Allah' dediğinde neden sıkıntı oluyor?” deyince salondaki öğrenciler Kaan'ın bu sözlerini yuhaladı. Öğrencilerin yuhalamasına aldırış etmeyen Kaan, “Adam Smith bu sözünü Allah resulünden aldığını düşünüyorum. Buradaki amaç şudur. Piyasaya müdahale edilmemesidir, piyasanın manipüle edilmemesidir, farklı yönlendirilmemesidir” dedi.

“KADIN MAHKEMEDE ŞAHİTLİK EDERSE KİŞİ YA DA AKRABALARI RAHATSIZ EDER”

Kadınların mahkemede şahitlik yapmasının sakıncalı olduğunu yineleyen Doç. Dr. Kaan, eleştirilere “Kadınların ceza hukukunda şahitliğinin kabul edilmemesini ben izah etmeye çalıştım. Tamamen kadını korumaya yöneliktir. Bu toplumda bu bakış değişmişse, bu hükmün de değişmesi söz konusudur. Mahkemede şahitlik yapmak bir imtiyaz değildir, bir lütuf değildir. Orada bir külfet vardır, bir risk vardır. O risk de nedir; şahitlik yaptığınız kişi veya akrabalarının daha sonradan sizi rahatsız etmesi söz konusudur. O nedenle kadını korumaya yöneliktir. İslam'da bütün hükümler kadını korumaya yöneliktir” diyerek cevap verdi.

Kaan, tarih öğretmeni Kadir Tiryakioğlu’nun “Bütün ihaleler, belli gruplara veriliyor. Bunu kul hakkı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna cevap vermedi.

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