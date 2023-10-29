Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan ‘Filistinli’ 100. yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erbaş Cumhuriyet mesajında Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek devletleri ve uluslararası örgütleri duyarlı olmaya davet etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını millet olarak birlik-beraberlik içinde kutlamanın coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milletin gösterdiği eşsiz kahramanlığın, emsalsiz vatan ve bayrak sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık isteğinin bir eseri olduğunu vurgulayan Erbaş, sarsılmaz inancı ve dirayetiyle özgür iradesini, ülkesini ve mukaddesatını korumak için tarihe altın harflerle yazılan bir istiklal mücadelesi veren milletin esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığını elde ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu bildirdi.

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan topraklarımız üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce yaşarken, cennet vatanımızı, mukaddes değerlerimizi ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı göstermek, kahraman ecdadımıza minnet borcumuzdur. Bizler, asırların kazandırdığı birikimle aydınlık yarınlara doğru yol alırken toplumsal dayanışma ruhu ve gönül birlikteliğiyle her geçen gün daha da güçlenen ülkemiz için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Erbaş, bugün ne yazık ki dünyanın pek çok yerinde insanların zulme uğradığını, topraklarından sürüldüğünü, açlık, yoksulluk dolayısıyla acı çektiğini ifade ederek, Filistin’de ise tarihte şimdiye kadar eşi görülmemiş bir zulüm yaşandığını bildirdi.

İnançları, vatanları, mukaddes değerleri uğruna mücadele verirken katliama maruz kalan Filistinlilerin acılarını yürekten paylaştığını belirten Erbaş, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Devletler ve uluslararası örgütler, gitgide büyüyen bu insanlık dramına karşı duyarlı olmalı, daha fazla geç kalmadan gerekli tepkiyi göstermelidir. Yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin bütün sivilleri hedef alan bu geniş çaplı vahşetin bir an önce durdurulması için harekete geçmek, herkes için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bölgede barış, refah, adalet ve huzurun tesisi, ancak sistemli bir şekilde devam eden işgalin sona erdirilmesi ve Filistinlilere uygulanan vahşetin durdurulması ile mümkün olabilecektir.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve devlet büyüklerimizi, saygı ve minnetle yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele veren ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”