Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılında taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak.

Adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

– 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.

– Lise mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.

– Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Belirleme Sınavı’nda (DİB-AS) başarılı olmak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmak.

– Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alacak.

Başvurular, 26 Nisan 2023 – 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Sözlü sınav tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulacak.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, atanmak üzere ilgili birimlere bildirilecek.

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