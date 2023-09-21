Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılında taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak.
Adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
– 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.
– Lise mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.
– Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Belirleme Sınavı’nda (DİB-AS) başarılı olmak.
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmak.
– Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alacak.
Başvurular, 26 Nisan 2023 – 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.
Ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.
Sözlü sınav tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulacak.
Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, atanmak üzere ilgili birimlere bildirilecek.