Diyanet programında kadınlara ayrımcılık

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde düzenlenen programda, akademi personeli, eğitimciler ve kursiyerler harem-selamlık oturtuldu. Kadınlara arka sıralardaki koltuklar ayırıldı. Görenler, “Kadınlar 2’nci sınıf mı?” dedi.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadın Voleybol Milli Takımımız ilk kez Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartırken, İzmir'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) yaptığı uygulama, kadınları ikinci sınıf vatandaş yerine koyduğu için tepkilerin odağına oturdu. Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman

İKİNCİ SINIF MUAMALE

Kaan, 5 Eylül'de İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde düzenlenen “Diyanet Akademisi Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı”na katılarak görevli ve kursiyerlere hitap

etti.

Toplantının fotoğrafları DİB'in internet sitesinde paylaşılırken; akademi personeli, eğitim görevlisi ve kursiyerlerin haremlik selamlık oturtulduğu dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraflarda erkeklerin ön, kadınların ise en arka sıralarda yer aldığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, “Kadınlar ikinci sınıf vatandaş mı? Neden arka sırayı ayırdınız?” diyerek tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir Diyanet yetkilisinden Filenin Sultanları hakkında skandal sözler