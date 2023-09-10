Diyanet yetkilisinden Filenin Sultanları hakkında skandal sözler

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirlerinden Adnan Üstün bir sohbetinde kadın voleybol milli takımını hedef aldığı sözler sosyal medyada gündem oldu, tepki çekti. Voleybolcu kızların kıyafetlerini eleştiren Üstün, “Bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır.” dedi.

Hakan KAYA

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Filenin Sultanları olarak anılan, kadın voleybol milli takımımız Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’yi sevince boğarken, bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirlerinden olan Adnan Üstün’ün bir sohbetinde kadın voleybol milli takımını kıyafeti üzerinden ağır sözlerle eleştirdiği bir sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

“BACAĞI BALDIRI AÇIK, 18-20 YAŞLARINDAKİ KIZLAR…”

Ne zaman çekildiği belirtilmeyen bir videoda Üstün şöyle konuştu:

* Kalkıp da bacağı baldırı açık, 18-20 yaşlarındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde seyrettirip, batının kültürüyle giydirip, milli takım diyeceksin, bilmem nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günahtır. Baktım bir hoca, şimdi öldü gitti. Evine vardım. Hoca adam, imam hafız. Açmış da seyrediyor. ‘Hocam bu ne?' dedim. ‘Ya hocam milli maç' Allah aşkına senin milletinin milliyetini bunlar mı temsil ediyor?

* Dün seni işgal etmek isteyenlerin kültürüydü bu. Niye o sporu oynayan erkeklerin elbiseleri daha uzun da kadınların ki daha dar ve kısadır. Tesadüf mü sanıyorsun, zannediyorsun. Toplumu bozmak, kendi kültürlerini hakim kılmak, şehveti tahrik etmektir niyetleri. Sen de ondan sonra sevineceksin milli maç kazandık. Bu mu ya! Ecdat kalksa biz ne derdi. Bizim milletini, milliyetini bunlar mı temsil ediyor?

“BUNLAR NİYE BU KADAR CAHİL?”

Adnan Üstün'ün videosuna sosyal medya hesabından tepki gösteren İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç, “Özgürce türban takamıyoruz diyerek başladılar. Geldikleri nokta kızların neden baldırı bacağı açık? Bayan Ulusal Havatopu oyuncularının bacakları hocayı tahrik etmiş! Batı kültürü deyip eleştiriyor ama boynunda Batı’nın kravatı var. Bunlar niye bu kadar cahil?” diye sordu.

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