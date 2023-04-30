Diyanet’ten, 85 milyonluk takvim

Dev bütçesiyle pek çok bakanlığı geride bırakan Diyanet vatandaşlar ekonomik krizle boğuşurken, kamu kaynağını takvime yatırıyor. Son beş yılda baskıya 85 milyon ödendi.

Deniz AYHAN

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2023 yılındaki 36 milyar TL'lik bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbelerinde vatandaşa açlık ve yoksulluğun bir sınav olduğunu söylemeye devam ederken, takvimlere milyonlarca lira harcamaya devam ediyor. Diyanet, 2024 yılı takvimleri için şimdiden ihaleye çıkıyor. Diyanet'in son beş yılda takvimlere ödediği tutar 85 milyon 584 bin TL'ye ulaştı. 2024 yılı için de 3 milyon 115 bin adet takvim bastırılacak, ihale 3 Mayıs'ta düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 3 Mayıs 2023'te ihale düzenleyerek 2024 yılı takvim ve arkalık (kapak) basımı ve dağıtımı için hizmet alımı yapacağını duyurdu.

AYNALI OLACAK

Kuşe kağıda basılacak takvimler aynalı olacak. Takvimlerde Türk hat sanatından örnekler, ebru, tezhip, cami vb. görselleri kullanılacak. Dev bütçesiyle tartışma yaratan Diyanet'in takvimlere ödediği yüksek tutar da tartışma yaratmaya devam ediyor. Ödenen para her yıl katlandı. 2018 yılında 7 milyon 231 bini takvime yatıran Diyanet, 2022 yılında 18 milyon 091 bin, 2023 yılında ise 38 milyon 361 bin liralık takvim bastırdı.