Diyanet’ten Gazze kararı: Yarın tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın tüm camilerde Gazze için dua edileceğini duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze’de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz. Biz de yapılacak dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde katılacağız. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak bu dualara katılmaya davet ediyorum. (AA)

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