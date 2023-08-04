Diyanet’ten iş yeri ve okullara cuma düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, mesai ve okul saatlerinin cuma namazına göre belirlenmesini istedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2023 tarihli cuma hutbesinde; “iş yerlerindeki mesai saatlerini, okullardaki ders programlarını cuma namazına göre düzenlenmesi” çağrısı yaptı.
Hutbe şu şekilde:
-Aziz Kardeşlerim! Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım.
-Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım.
-Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım.
-Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim.
-Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir. (ANKA)