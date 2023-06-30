Diyanet’ten teknoloji karşıtı hutbe

*AKP iktidarı okullarda dini temel alan eğitime hız verirken, çocuklar da yaz tatilinde, Kuran kurslarına yönlendirildi. Diyanet’in hutbesinde, "Yaz tatili çocuklarımızın, zamanını telefon ve bilgisayarla heba ettiği günler olmasın" denildi.

Deniz AYHAN

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Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ildeki, camilerde yayınlanan hutbesinde, “Yaz tatili çocuklarımızın, zamanını telefon ve bilgisayarla heba ettiği günler olmasın. Bu yaz, yavrularımızın ellerinde Elif-ba cüzleri ve Kuran-ı Kerimlerle camilere koştukları güzel bir mevsim olsun. Evlatlarımızın minik kalplerinin Kuran'ı öğrenme heyecanı ile çarptığı müstesna bir zaman dilimi olsun” denildi.

“Çocuklarımızın üzerimizde hakkı var” başlıklı hutbede, şu ifadelere yer verildi:

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER

Çocuklar, anne babalarını takip ederler. Yavrularımızın milli ve manevi değerlerimizin ışığında yetişmeleri için hepimize düşen görevler var. Evlatlarımızı Allah'a iyi bir kul, milletine ve insanlığa faydalı bir kişi olarak yetiştirmek önemli vazifelerimizdendir. Şahsiyet ve karakterlerini İslam ahlakıyla şekillendirmek, örf ve adetlerimizi öğrenmelerine rehberlik etmek onların üzerimizdeki hakkıdır.

YAZ KURAN KURSLARI

Çocuklarımız bu yılki eğitim-öğretim dönemlerini tamamladı. Yaz tatiline girdik ve yaz Kur'an kurslarımız başlıyor. Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'i tanımaları için iyi bir fırsattır. Caminin manevi havasını teneffüs etmeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri, ibadetlerin huzurunu keşfetmeleri için güzel bir imkândır.

BİLGİSAYAR VE TELEFON

Yaz tatili çocuklarımızın, zamanını telefon ve bilgisayarla ya da faydasız meşguliyetlerle heba ettikleri günler olmasın. Bu yaz, sevgili yavrularımızın ellerinde Elif-ba cüzleri ve Kur'an-ı Kerimlerle camilere koştukları güzel bir mevsim olsun. Bu yaz, biricik evlatlarımızın minik kalplerinin Kur'an'ı öğrenme heyecanı ile çarptığı müstesna bir zaman dilimi olsun.

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