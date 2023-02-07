İskenderun’da 41 saat, Diyarbakır’da 40 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır ve Adıyaman'da iki çocuk, saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İskenderun'da da 5 katlı bir binanın enkazından Ferhat Gökçeoğlu, 41 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi’ndeki Işık Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmalarında, 40 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Elbistan ilçesinde de depremde Neriman Kılıç (56) ve eşi Ömer Kılıç, Güneşli Mahallesindeki 4 katlı binanın enkazında kaldı. Ekipler Kılıç çiftine ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Neriman Kılıç’tan gelen çığlık sesleri üzerine ekipler çalışma yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Neriman Kılıç, enkaz altından 31 saat sonra kurtarıldı. Ömer Kılıç’a henüz ulaşamayan ekipler, ara verdikleri çalışmaya yarın sabah devam edecek.

ADIYAMAN’DA DA KURTARILDI

Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adıyaman Valiliği’nin arkasında yıkılan 5 katlı binadan 39’uncu saatte 4 yaşında Müjgan’ı sağ salim çıkardı. Depremin 39’uncu saatinde kurtarılan Müjgan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

37 SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Ülgen Paşa Mahallesi’ndeki çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan Kerim Can Biter’i bölgeye giden Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 37 saat sonra hafif yaralı olarak kurtardı. Biter, göçük altından çıkar çıkmaz yakınlarına sarıldı.

Konya’dan giden itfaiye ekibinin deprem bölgesine ulaştığı andan itibaren enkazdan canlı çıkardığı vatandaş sayısı ise 45 oldu.

41 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Deprem nedeniyle Hatay İskenderun’da Paç Meydanı’nda yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında 5 katlı bir binanın enkazından Ferhat Gökçeoğlu, 41 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Gökçeoğlu, enkazından üzerinden vatandaşların yardımıyla indirilerek ambulansa alındı. Ardından da hastaneye kaldırıldı.

Gökçeoğlu’nun kurtarılması sırasında çalışmalara katılan kardeşi ise “Kardeşimi ben kurtardım” diyerek yakınlarına sarıldı. Yakınları da 41 saat sonra gelen mutluluk nedeniyle sevinç gözyaşı döktü. DHA