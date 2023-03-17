Diyarbakır’da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 adet imarlı arsayı satışa sundu.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Diyarbakır Kayapınar’da bulunan arsaların satış ihalesi, 27 Mart 2023 günü Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacak.
İsteklilerin ihale teklif zarfını, 24 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
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