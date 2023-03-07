Abone Ol

Diyarbakır’da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı apartman yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Naci Görür, bölge bölge uyardı: 'Depremler beklenebilir'İlginizi ÇekebilirNaci Görür, bölge bölge uyardı: 'Depremler beklenebilir'Türkiye İMSAD: Deprem bölgesinin yeniden imar maliyeti 46 milyar dolarİlginizi ÇekebilirTürkiye İMSAD: Deprem bölgesinin yeniden imar maliyeti 46 milyar dolar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam