Diyarbakır’da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı apartman yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor.
Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)